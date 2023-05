1 Die Kultusministerin von Baden-Württemberg will Abiturienten die Prüfung erleichtern. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Stuttgart - Abiturienten, die in einer mündlichen Prüfung null Punkte holen, sollen in Baden-Württemberg binnen einer Woche eine zweite Chance bekommen, in einer Nachprüfung doch noch zu bestehen – ohne Wiederholung des ganzen Schuljahrs. Wer in einer schriftlichen Abiturklausur null Punkte hat, kann sein Reifezeugnis bislang durch eine mündliche Nachprüfung mit mindestens drei Punkten retten. Diese Anforderung soll außerdem bereits im laufenden Prüfungsjahr auf einen Punkt gesenkt werden.