Ein beliebter autofreier Rad- und Fußweg am Charlottenplatz ist wegen Fassadenarbeiten monatelang gesperrt. Die Stadt reagiert auf Kritik und passt die Umleitungsstrecke an.
Radfahrer müssen sich in der Stuttgarter Innenstadt auf einen monatelangen Umweg einstellen. Zwischen der Urbanstraße und dem Charlottenplatz wurde der kleine Fuß- und Radweg, der parallel zur Charlottenstraße am Stadtpalais vorbeiführt, Mitte der Woche gesperrt. Monatelang steht die rund 100 Meter lange Verbindung voraussichtlich nicht zur Verfügung. Sie ist bei Radfahrern beliebt, weil sie in Verbindung mit der Uhlandstraße autofrei aus dem Gerichtsviertel in die Innenstadt und zur Hauptradroute 1 führt.