Ein beliebter autofreier Rad- und Fußweg am Charlottenplatz ist wegen Fassadenarbeiten monatelang gesperrt. Die Stadt reagiert auf Kritik und passt die Umleitungsstrecke an.

Radfahrer müssen sich in der Stuttgarter Innenstadt auf einen monatelangen Umweg einstellen. Zwischen der Urbanstraße und dem Charlottenplatz wurde der kleine Fuß- und Radweg, der parallel zur Charlottenstraße am Stadtpalais vorbeiführt, Mitte der Woche gesperrt. Monatelang steht die rund 100 Meter lange Verbindung voraussichtlich nicht zur Verfügung. Sie ist bei Radfahrern beliebt, weil sie in Verbindung mit der Uhlandstraße autofrei aus dem Gerichtsviertel in die Innenstadt und zur Hauptradroute 1 führt.

Landtagsverwaltung zieht an den Charlottenplatz An der Rückseite des Gebäudes zwischen Stadtpalais und Charlottenstraße, in das die Landtagsverwaltung einziehen wird, lässt der Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg die Fassade sanieren. Das Gerüst, das Mitte der Woche aufgestellt worden ist, ist nach Angaben des Amts für öffentliche Ordnung bis Ende Oktober beantragt.

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Sowohl Fußgänger als auch Radfahrer wurden am Charlottenplatz zunächst auf den Gehweg in der Charlottenstraße umgeleitet. Weil zwischen dem Olgaeck und dem Charlottenplatz aufgrund massiver Fahrbahnschäden noch bis Ende April die Fahrbahn saniert wird, wurden auf dem Rand des Trottoirs Warnbaken aufgestellt. Deren Füße reichen weit in den Gehweg hinein. „Dadurch wird es sehr eng“, sagt eine Radfahrerin, die nicht nachvollziehen kann, dass man den Fuß- und Radweg jetzt schon gesperrt und nicht bis zum Abschluss der Straßenbauarbeiten gewartet hat. Eine weitere Nutzerin äußerte sich vor Ort ähnlich kritisch.

Das Amt für öffentliche Ordnung äußerte sich nicht zum Vorwurf fehlender Abstimmung, reagiert aber in anderer Form und passt die Umleitung an. Während Fußgänger weiterhin die Charlottenstraße nutzen sollen, wird Radfahrern empfohlen, an der Landesbibliothek auf die Ulrichstraße auszuweichen – ein Umweg von 280 Metern.