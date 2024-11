Zweite Bäuerin der Staffel startet: Scheunenfest auf Christbaumfarm: Neue Bäuerin bei Bauer sucht Frau

1 Saskia lädt zwei Männer auf ihre Weihnachtsbaumfarm. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Mit Saskia steigt die zweite Frau in die 20. Staffel von "Bauer sucht Frau" ein. Die Weihnachtsbaumerzeugerin lädt zwei Männer auf ihren Hof ein. Mit Jenny beschließt die andere Bäuerin der Staffel ihre Hofwoche.











Die 20. "Bauer sucht Frau"-Staffel" (montags, 20:15 Uhr bei RTL, auch via RTL+) ist schon in Folge sechs angekommen, doch erst jetzt greift Saskia (35) ein - als zweite Frau der Jubiläumsstaffel. Saskia sorgt für eine Premiere in der Geschichte der Kuppelshow. Noch nie war ein Kandidat oder eine Kandidatin dabei, die sich auf Weihnachtsbäume spezialisiert hat. Nebenbei versorgt Saskia Alpakas. Beim großen Scheunenfest musste die Landwirtin passen, sie saß in der Jury des "Oscars der grünen Branche". Also bringt Inka Bause (55) das Scheunenfest zu ihr.