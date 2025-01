Zweite Ausgabe am 4. Januar: Eltons 12 und mehr: Diese Sendungen hat Elton schon moderiert

Ob Primetime-Liveshow, Kindersendung, Reality oder TV-Quiz - Elton (53) ist der Tausendsassa der deutschen Fernsehlandschaft. Auf RTL hat er Ende 2023 eine neue Show bekommen, "Eltons 12". Darin treten zwölf Kandidatinnen und Kandidaten gegeneinander an, die eine Gemeinsamkeit verbindet. In der zweiten Ausgabe (Samstag, 4. Januar 2025, um 20:15 Uhr bei RTL und vorab auf RTL+) sind es ehemalige Bewohnerinnen und Bewohner des Dschungelcamps.

Es ist das neuste Format für den einstigen Sidekick von Stefan Raab (58), der im Laufe seiner inzwischen schon mehr als 20-jährigen Karriere für verschiedene Sender durch unterschiedliche Shows geführt hat. Wir stellen eine Auswahl vor.

"Blamieren oder Kassieren"

Eltons ursprünglich kleines Spiel-Segment in Raabs "TV total" mauserte sich 2022 zur eigenständigen Show bei ProSieben, im Herbst 2023 wechselte "Blamieren oder Kassieren" zu RTL. Da der Sender mit den Quoten nicht zufrieden war, lief am 18. April 2024 die vorerst letzte Folge zur Primetime.

"Schlag den Star"

Die Spielshow "Schlag den Star" nach dem Vorbild von "Schlag den Raab" wurde ab der zweiten Staffel zunächst von Matthias Opdenhövel (54) moderiert. 2016 übernahm Elton und führte bis März 2024 durch die Sendung, in der sich Prominente in vielen Wettkämpfen duellieren. Anfang April 2024 wurde bekannt, dass ProSieben sich von Moderator Elton trennt. Damit verlor er auch die Show "Schlag den Star", die er 13 Jahre präsentiert hatte. Als Nachfolger wurde noch am selben Tag sein Vorgänger Opdenhövel verkündet. Dessen Comeback lief am 2. Juni.

Die Show erhielt einige Ableger, etwa "Schlag den Henssler", die Elton achtmal moderierte. Seit dem Sommer 2019 präsentierte er für ProSieben auch "Schlag den Besten", in der Nichtprominente antraten. Auch diese Show übernahm RTL 2023, seitdem spielen Prominente gegeneinander.

"Die Alm" und "Die Burg"

2004 versuchte sich Elton im Reality-TV. Er führte zusammen mit Sonya Kraus (51) durch die erste Staffel der Reality-Show "Die Alm" auf ProSieben. Dabei lebten Stars und Sternchen zwei Wochen lang abgeschottet in einer einsamen Berghütte. Auch den Ableger "Die Burg" präsentierte das Moderatoren-Duo, wo Prominente ein Leben wie auf einer mittelalterlichen Burg führten. Es blieb jedoch bei einer Staffel.

"1, 2, oder 3"

Auch die jüngste Generation kennt Elton: Seit Oktober 2010 moderiert er die ZDF-Kindersendung "1, 2 oder 3". Er folgte in große Fußstapfen. Von 1977 bis 1985 machte Michael Schanze (77) die erste deutsche Kindershow bekannt, die dank Antwortfeldern und Kamerakind schnell Kultstatus erlangte. Danach führte Birgit "Biggi" Lechtermann (64) zehn Jahre lang durch die Sendung, in der drei Teams aus verschiedenen Ländern antreten. Von 1995 bis Ende 2005 moderierte Gregor Steinbrenner (55) die Sendung und von 2005 bis zu Eltons Übernahme Daniel Fischer (48).

Quizsendungen

Spielen und quizzen sind die großen Steckenpferde in Eltons TV-Laufbahn. Von 2016 bis 2018 war er für die NDR-Quizsendung "Die Superpauker" im Einsatz. Dabei traten jeweils vier Prominente gegen vier Lehrer in verschiedenen Wissenskategorien an. Im September 2020 moderierte er die ZDF-Quizshow "Einfach super!", seit 2021 präsentierte er für den NDR "Na siehste! - Das TV-Kult-Quiz mit Elton", den Nachfolger von "Wer hat's gesehen?".

Bereits seit 2015 wirkt der 53-Jährige zudem in "Wer weiß denn sowas?" (Das Erste) mit, das von Kai Pflaume (57) moderiert wird. Neben Bernhard Hoëcker (54) leitet Elton das andere Quiz-Team.