George Clooney kämpfte bei den Filmfestspielen von Venedig mit einer Krankheit, schaffte es dennoch auf den roten Teppich. Jetzt haben er und Ehefrau Amal die Lagunenstadt schon wieder verlassen.

Die Filmfestspiele von Venedig standen für George Clooney (64) in diesem Jahr unter keinem guten Stern. Der Hollywoodstar zog sich während des Festivals eine Nebenhöhlenentzündung zu und verpasste daraufhin geschwächt einige Termine, wie etwa die Pressekonferenz zu seinem neuen Film "Jay Kelly". Am Freitag sind Clooney und Ehefrau Amal Clooney (47) jetzt auch schon wieder aus Venedig abgereist. Das Ehepaar wurde beim Verlassen des Hotels sowie am Flughafen der Lagunenstadt gesichtet, wie unter anderem "People" berichtet.

Amal Clooney begeistert auch bei Abreise Bei seiner Abreise bedeckte George Clooney seine Augen mit einer schwarzen Sonnenbrille. Ehefrau Amal, die am Abend zuvor noch in einem atemberaubenden, fuchsiafarbenen Kleid auf dem roten Teppich der Filmfestspiele für Aufsehen gesorgt hatte, trug derweil einen XXL-Sonnenhut, eine Sonnenbrille und ein schwarzes Sommerkleid - und wurde so einmal mehr zum Hingucker.

Nach der Weltpremiere am Donnerstagabend wird Clooneys neuer Netflix-Film "Jay Kelly" als Nächstes am Wochenende beim bekannten Telluride Film Festival im US-Staat Colorado gezeigt. Doch wie das US-Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" schon gestern berichtete, wird der wohl immer noch geschwächte Clooney nicht bei dem renommierten Filmfestival erwartet, um sein neues Werk zu unterstützen.

George Clooney schaffte es auf den roten Teppich in Venedig

Am Donnerstag musste der Star schweren Herzens die Pressekonferenz zu "Jay Kelly" in Venedig ausfallen lassen. Er sei "am Boden zerstört", weil er nicht an dem Event teilnehmen konnte, sagte Co-Star Laura Dern (58) laut "Deadline" über das Befinden Clooneys.

"Bei George wurde eine Nebenhöhlenentzündung diagnostiziert und er hat die Anweisung des Arztes, alle Aktivitäten heute einzuschränken", berichtete zuvor ein Mitarbeiter des Stars dem Magazin "Variety".

Auch seine Teilnahme an der Premiere von "Jay Kelly" galt lange Zeit als unsicher. Umso mehr freuten sich Fans, als Clooney dann doch gemeinsam mit seiner Ehefrau auf dem roten Teppich erschien.

Darum geht es in "Jay Kelly"

In "Jay Kelly" verkörpert Clooney laut Netflix die Titelrolle eines Filmstars, der sich zusammen mit seinem Manager Ron (Adam Sandler, 58) auf eine unerwartete Reise durch Europa begibt. Dabei werden beide gezwungen, sich mit ihren Lebensentscheidungen, zwischenmenschlichen Beziehungen und dem Vermächtnis auseinanderzusetzen, das sie hinterlassen werden.

Regie führte Noah Baumbach (55, "Marriage Story"), der den Film - seinen vierten für Netflix - gemeinsam mit Emily Mortimer (53) schrieb. Neben Clooney und Sandler gehören Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough, Grace Edwards, Stacy Keach, Jim Broadbent, Patrick Wilson, Eve Hewson und Greta Gerwig zum hochkarätigen Ensemble.

Wie "Deadline" berichtet, erhielten der Film und sein Cast zehn Minuten Standing Ovations in Venedig. "Jay Kelly" nimmt am Wettbewerb der 82. Filmfestspiele von Venedig teil und erscheint am 5. Dezember weltweit auf Netflix.