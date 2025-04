Zweitägige Reise Ende April: Prinz William und Kate werden Hochzeitstag in Schottland verbringen

Am 29. April können Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) bereits ihren 14. Hochzeitstag feiern. Und das an einem Ort, zu dem sie eine ganz besondere Verbindung haben. Denn wie britische Medien berichten, wird das Paar rund um seinen besonderen Tag in Schottland erwartet. Dort lernten sich die beiden einst an der Universität kennen. An ihrem Ehejubiläum werden sie auf einer kleinen schottischen Insel sein, wie es etwa bei "The Independent" heißt.

Die Wege des britischen Thronfolgers und seiner Ehefrau kreuzten sich erstmals 2001 an der University of St Andrews. 24 Jahre später reisen sie Ende April für einen zweitägigen Aufenthalt auf die Isle of Mull vor der Westküste Schottlands. Dort werden sie laut "Daily Mail" die "Bedeutung des Schutzes und der Förderung der natürlichen Umwelt hervorheben".

Volles Programm

Zunächst wird das royale Paar die Stadt Tobermory besuchen, wo die beliebte BBC-Kinderfernsehserie "Balamory" gedreht wurde. Dort sollen die beiden eine Halle besichtigen, die als Treffpunkt der Einwohner gilt, sowie einen Erzeugermarkt am Hafen der Stadt aufsuchen. Die Royal Foundation von Kate und William wird außerdem ein Gemeinschaftsprojekt ankündigen, das dabei helfen soll, weitere Aktivitäten für die Einwohner zu schaffen. Auch ein Bauernhof an der Westküste soll besucht werden. Am letzten Tag werden sich William und Kate dann mit Rangern im Ardura Community Forest treffen und sich einer Schulgruppe beim Lernen im Freien anschließen.

Ihre Liebe begann an schottischer Universität

Viel Zeit für eine private Feier bleibt angesichts des vollen Terminkalenders vermutlich nicht - dennoch dürfte der Trip nach Schottland für den Prinzen und die Prinzessin emotional werden. Vielleicht erinnern sie sich an die Anfänge ihrer mehr als 20-jährigen Beziehung: Zunächst freundeten sie sich an der Universität an, wo Kate auf ihren Abschluss in Kunstgeschichte hinarbeitete, während William, der sich ursprünglich für Kunstgeschichte eingeschrieben hatte, zu Geographie wechselte. Kate soll die Aufmerksamkeit des jungen Prinzen bekanntlich im Frühjahr ihres ersten Universitätsjahres bei einer Wohltätigkeitsmodenschau erregt haben.

Während ihres zweiten Studienjahres zogen sie dann "als Freunde" in eine Wohnung mit Freunden, aber "von da an blühte es einfach auf", sagte der Prinz 2010 im offiziellen Verlobungsinterview des Paares. Die Hochzeit erfolgte dann am 29. April 2011 in einer großen Zeremonie in der Westminster Abbey. Drei Kinder krönten ihre Liebe.

Sie blicken auf ein schweres Jahr zurück

Der 14. Jahrestag dürfte auch besonders sein, weil Kate ihre Krebserkrankung überstanden hat. William hatte erklärt, dass 2024 nach der Krebsdiagnose bei Kate und seinem Vater Charles III. (76) "das härteste Jahr" seines Lebens war. Im September gab die Prinzessin bekannt, dass sie ihre "präventive Chemotherapie" abgeschlossen habe.