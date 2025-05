Zweimal kracht es auf der A 81: Engelbergtunnel nach Unfällen verstopft

1 Viel zu tun: Die Polizei war bei gleich zwei Unfällen auf der Autobahn gefordert. Foto: David Inderlied/dpa

Gleich zwei Unfälle hat es am Freitagnachmittag auf der A 81 in Fahrtrichtung Heilbronn gegeben. Der Stau reichte bis in den Engelbergtunnel hinein.











Link kopiert



Auf der Autobahn 81 hat es am Freitagmittag gleich zweimal in Fahrtrichtung Heilbronn gekracht. Beim ersten Unfall, zu dem die Polizei gegen 12 Uhr gerufen wurde, waren kurz nach der Anschlussstelle Feuerbach drei Fahrzeuge beteiligt. Da lange Zeit der linke sowie der mittlere Fahrstreifen gesperrt waren und für den Abtransport der Autos auch die dritte Spur dicht war, reichte der Stau bis in den Engelbergtunnel hinein. Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Ludwigsburg auf Nachfrage mitteilte, war gegen 13.30 Uhr der Abschleppwagen vor Ort.