Zweimal auf Globus-Parkplatz: Große Show in Kornwestheim – waghalsige Stunts mit Monstertrucks

Stunts und Action mit Autos und Motorrädern erwartet Besucher am 14. und 21. Juni in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg). Aber wie kommen die Riesen-Trucks überhaupt auf das Gelände?
Eine Stunt- und Action-Show auf zwei und vier Rädern bringt das Team der Monstertruck-Show „Chaos xtreme“ an zwei Tagen im Juni auf den Parkplatz des Globus-Baumarkts in Kornwestheim. Geboten werden waghalsige Stunteinlagen und Crash-Fahrten mit Autos und Motorrädern. Der Einsatz von mehreren US-amerikanischen Monstertrucks bildet den Höhepunkt, wenn die Gefährte über andere Autos „hinwegfliegen“ und diese haufenweise plattwalzen. Wer selbst ein schrottreifes Auto zu entsorgen hat, kann sich bei den Veranstaltern melden.