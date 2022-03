1 Bei einem Brand im Stuttgarter Westen ist eine Frau am Dienstag ums Leben gekommen (Symbolfoto). Foto: picture alliance / dpa/David Ebener

Im Stuttgarter Westen ist beim Brand einer Dachgeschosswohnung eine Frau ums Leben gekommen. Ein zweijähriger Junge wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.















Stuttgart - Bei einem Brand im Stuttgarter Westen ist am Dienstagmittag eine 76-jährige Frau ums Leben gekommen. Ein zweijähriger Junge wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit. Das Feuer war in der Dachgeschosswohnung des Vereinsheims der Sportgemeinschaft Stuttgart West ausgebrochen.

Die Feuerwehr war am Dienstag um 12.15 Uhr zu dem Brand auf dem Sportgelände am Herderplatz gerufen worden. Das Feuer sei aus bisher ungeklärter Ursache im obersten Stockwerk des Gebäudes ausgebrochen. Die Beamten holten die Frau und das Kind aus der verrauchten Wohnung. Trotz Wiederbelebungsversuche sei die 76-Jährige noch vor Ort verstorben.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen darum, sich unter der Nummer 0711/899 05 778 zu melden.