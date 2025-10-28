Zum 70. Geburtstag von Bill Gates hat seine Tochter Jennifer ihn als Vater und Großvater gefeiert. Sie ehrte den Microsoft-Mitbegründer mit einem herzerwärmenden Foto, das ihn mit seiner Enkelin zeigt.
Jennifer Gates (29) hat ihrem Vater Bill Gates (70) mit einem liebevollen Foto zum 70. Geburtstag gratuliert. Die Tochter des Microsoft-Mitbegründers und seiner Ex-Frau Melinda French Gates (61) teilte ein Bild in ihrer Instagram-Story, auf dem er lächelnd bei seiner Enkelin Leila (2) sitzt. Die Tochter von Jennifer Gates scheint einen Plüschhasen in ihrer Hand zu halten und mit ihrem Großvater zu spielen. "Heute feiern wir einen großartigen Vater und Großvater!", schrieb Jennifer Gates zu dem Schnappschuss und wünschte ihrem Vater alles Gute zum Geburtstag.