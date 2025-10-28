Zum 70. Geburtstag von Bill Gates hat seine Tochter Jennifer ihn als Vater und Großvater gefeiert. Sie ehrte den Microsoft-Mitbegründer mit einem herzerwärmenden Foto, das ihn mit seiner Enkelin zeigt.

Jennifer Gates (29) hat ihrem Vater Bill Gates (70) mit einem liebevollen Foto zum 70. Geburtstag gratuliert. Die Tochter des Microsoft-Mitbegründers und seiner Ex-Frau Melinda French Gates (61) teilte ein Bild in ihrer Instagram-Story, auf dem er lächelnd bei seiner Enkelin Leila (2) sitzt. Die Tochter von Jennifer Gates scheint einen Plüschhasen in ihrer Hand zu halten und mit ihrem Großvater zu spielen. "Heute feiern wir einen großartigen Vater und Großvater!", schrieb Jennifer Gates zu dem Schnappschuss und wünschte ihrem Vater alles Gute zum Geburtstag.

Bill Gates ist zweifacher Großvater Mit der Geburt von Leila im Februar 2023 wurden Bill Gates und Melinda French Gates erstmals zu Großeltern. 2024 begrüßten Jennifer Gates und Ehemann Nayel Nassar ihr zweites Kind, Tochter Mia, auf der Welt. Wenige Monate nach der Geburt seines ersten Enkelkinds erklärte Bill Gates in einem Instagram-Beitrag: "Großvater zu werden, hat mir eine ganz neue Sichtweise auf die Welt eröffnet. Es motiviert mich, dafür zu sorgen, dass meine Enkelin - und alle unsere Enkelkinder - eine bessere Welt erben, als die, in die sie hineingeboren wurden."

In der Sendung "The Life Scientific" von BBC 4 verriet er zudem, dass Enkelkinder "einen definitiv ein bisschen weicher machen". Es sei "wirklich unglaublich", ein Großvater zu sein. In einem Interview auf seinem Instagram-Account sagte er auch: "Die Beziehung zwischen Großeltern und Enkelkindern ist etwas Schönes, weil sie eine Ergänzung zu der Beziehung zu den Eltern ist." sagte er. Seine Rolle könne "eine Menge Spaß machen", ergänzte er.

Neben Jennifer haben Bill und Melinda French Gates zwei weitere Kinder: Tochter Phoebe (23) und Sohn Rory (26). Mit seiner Ex-Frau war Bill Gates 27 Jahre lang verheiratet. 2021 gaben sie ihre Trennung in einem gemeinsamen Statement bekannt.