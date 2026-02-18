Zweierbob bei Winterspielen: Spaßpilot Lochner macht ernst - Küsschen für Kuske

Die Party nach seinem Gold-Coup ist gestrichen worden. Nach kurzer Nacht sitzt Gold-Held Lochner schon wieder im Viererbob an den Lenkseilen. Und war wieder schneller als Friedrich.
Cortina d'Ampezzo - Nach seinem Gold-Coup war Johannes Lochner zu mitternächtlicher Stunde dann doch ein bissl grantig. Der Ur-Bayer hätte seine erste olympische Goldmedaille gerne ausgiebig gefeiert. "Das ist ein bisschen schade, dass dieser Zeitplan so komisch gelegt ist. Ich würde es mir auch gerne anders wünschen", sagte der Zweierbob-Olympiasieger und ging mit Anschieber Georg Fleischhauer erstmal zur Doping-Kontrolle.