Zweierbob bei Olympia: Nolte fährt im Männer-Schlitten zu Bob-Gold vor Buckwitz

Laura Nolte gewinnt doch noch ihr Gold bei Olympia 2026. Um US-Rivalin Kaillie Armbruster Humphries zu besiegen, braucht es gute Nerven an den Lenkseilen - und eine Nachtschicht der Mechaniker.
Cortina d'Ampezzo - Der Gold-Fahrt folgte das Bad in der Menge: Bob-Pilotin Laura Nolte hat ihre Nerven diesmal im Griff behalten und ist mit Deborah Levi erneut in den Olymp gerast. Vier Jahre nach dem Überraschungssieg in Peking blieb das Erfolgsduo eiskalt und schaffte im extra umgebauten Männer-Bob den zweiten Olympiasieg im Zweierbob. Im Zielraum wurden die Monobob-Zweite und ihre Anschieberin dafür von den Fans gefeiert, sie hüpften und kreischten vor unbändiger Freude.