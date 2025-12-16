Zwei Wölfe tappen in eine Fotofalle: Gibt es bald wieder ein Wolfsrudel im Schwarzwald?

Im Nordschwarzwald tappen zwei Wölfe gemeinsam in eine Fotofalle. Was das für die Rückkehr eines Rudels in Baden-Württemberg bedeuten könnte, erklärt ein Experte.
Es ist ein Foto, das den einen Hoffnung macht, den anderen Sorgen: In der Region um Forbach (Landkreis Rastatt) sind gleich zwei Wölfe auf einmal in eine Fotofalle getappt. Das könnte nach Ansicht der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) darauf hindeuten, dass es sich um ein Paar handelt, das derzeit durch den Nordschwarzwald zieht.