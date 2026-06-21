Zwei Siege und vorzeitig Platz eins: Dank eines überraschenden Punktgewinns von Außenseiter Curaçao wird die DFB-Elf Gruppensieger. Damit ist auch der Weg Richtung Endspiel klar.
Toronto - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist dank eines Überraschungscoups von WM-Debütant Curaçao vorzeitig Gruppensieger. Das 0:0 des Teams von der Karibik-Insel gegen das klar favorisierte Ecuador sorgt dafür, dass die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht mehr vom ersten Platz zu verdrängen ist. Deutschland hat nach dem späten 2:1 gegen die Elfenbeinküste sechs Punkte.