Der Stettener Jung-Winzer Adrian Beurer und Wengerter Johannes Bauerle aus Fellbach stehen im Stuttgarter Weindorf gemeinsam in einer Laube.
Gute Weine machen, das können beide. Und seit zwei Jahren beweisen der Jung-Winzer Adrian Beurer, 26 Jahre, aus Kernen-Stetten (Rems-Murr-Kreis) und der 38-jährige Fellbacher Weinbautechniker Johannes Bauerle auf dem Stuttgarter Weindorf, dass sie auch perfekte Gastgeber sind. Ihre gemeinsame „Winzerlaube am Weinbrunnen“ auf dem Marktplatz wurde 2024 zur „Laube des Jahres“ gewählt. Und in diesem Jahr sei alles noch schöner und größer, sagen die beiden Freunde, die sich „Der Junge und der Wilde“ nennen.