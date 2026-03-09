Zwei weitere Staffeln: The Drew Barrymore Show wird verlängert

Gute Nachrichten für alle Drew-Barrymore-Fans: Die Talkshow der Hollywood-Schauspielerin wird um zwei weitere Staffeln verlängert - und läuft damit bis ins Jahr 2028. Die aktuelle Staffel ist die meistgesehene seit dem Start.
"The Drew Barrymore Show" geht in die Verlängerung. CBS Media Ventures, das die Sendung produziert und vertreibt, gab am Montag bekannt, dass die Talkshow von Drew Barrymore (51) um zwei weitere Staffeln verlängert wird. Das berichtet unter anderem "The Hollywood Reporter". Damit ist die Sendung mindestens bis ins Jahr 2028 gesichert - die siebte und achte Staffel sind fest eingeplant.