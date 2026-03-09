Zwei weitere Staffeln: The Drew Barrymore Show wird verlängert

Gute Nachrichten für alle Drew-Barrymore-Fans: Die Talkshow der Hollywood-Schauspielerin wird um zwei weitere Staffeln verlängert - und läuft damit bis ins Jahr 2028. Die aktuelle Staffel ist die meistgesehene seit dem Start.

"The Drew Barrymore Show" geht in die Verlängerung. CBS Media Ventures, das die Sendung produziert und vertreibt, gab am Montag bekannt, dass die Talkshow von Drew Barrymore (51) um zwei weitere Staffeln verlängert wird. Das berichtet unter anderem "The Hollywood Reporter". Damit ist die Sendung mindestens bis ins Jahr 2028 gesichert - die siebte und achte Staffel sind fest eingeplant.

Die Meldung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem ähnliche Formate in den USA massiv unter Druck stehen Die CBS-Latenight-Show "The Late Show with Stephen Colbert" endet im Mai, und gleich zwei Daytime-Formate - "The Kelly Clarkson Show" und "Sherri" - stellen ihren Betrieb ebenfalls noch in diesem Jahr ein. Barrymores Show behauptet sich in diesem schwieriger werdenden Umfeld: Laut CBS Media Ventures verzeichnet die aktuelle Staffel mit durchschnittlich 1,6 Millionen Zuschauern täglich die bislang höchste Einschaltquote seit dem Start im Jahr 2020. Zudem zählt die Show 14 Millionen Follower auf Social-Media- und Digitalplattformen.

Barrymore über ihre Mission

Die Schauspielerin selbst äußerte sich in einem Statement zur Verlängerung und betonte den plattformübergreifenden Anspruch der Show: "Diese Sendung begann als Raum für persönliche Gespräche, und wir setzen unseren Kurs als echtes Multiplattform-Erlebnis fort", wird Barrymore von "Variety" zitiert. Von Anfang an sei es ihr Ziel gewesen, das klassische Daytime-Format aufzubrechen. "Meine Neugier auf Menschen ist das, was mich antreibt", so Barrymore weiter.

Produzent Jason Kurtz lobte in einem Statement die Authentizität seiner Moderatorin als zentralen Faktor für den Erfolg: Barrymore erscheine jeden Tag als ungefilterte Version ihrer selbst und stelle damit die Konventionen des Tagesprogramms immer wieder in Frage.

Inhaltlich hat die Produktion zuletzt ebenfalls neue Wege eingeschlagen: Interviews werden zunehmend ohne Studiopublikum aufgezeichnet und in zwei Versionen veröffentlicht - als klassische Fernsehfassung und als extended cut auf dem YouTube-Kanal der Show.