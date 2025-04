Zwei Vorfälle in der Region Stuttgart: Wegen lauter Musik in der Bahn – Fahrgäste geschlagen und bedroht

1 In einer S-Bahn nach Herrenberg wurde eine Frau handgreiflich (Symbolbild). Foto: /IMAGO/Michael Weber

Am Wochenende ist es in Zügen in der Region Stuttgart zu zwei Auseinandersetzungen gekommen, weil sich Fahrgäste von zu lauter Musik gestört fühlten. Einmal wurde eine Frau sogar handgreiflich.











Am Wochenende ist es zwei Mal zu Auseinandersetzungen wegen lauter Musik in Zügen in der Region Stuttgart gekommen. Wie die Bundespolizei mitteilt, fühlte sich zunächst am Freitagmittag eine 16-jährige Reisende gegen 13 Uhr in einer S-Bahn der Linie S1 in Richtung Herrenberg gestört, weil eine unbekannte Frau zu laut Musik hörte.