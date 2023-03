Zwei verletzte Polizisten bei Kontrolle in Aalen

Ein betrunkener, 24 Jahre alter Autofahrer soll am späten Montagabend während einer Polizeikontrolle in Aalen mit seinem Fahrzeug geflüchtet sein und dabei zwei Polizeibeamte erfasst und verletzt haben. Einer der Beamten wurde rund 100 Meter von dem Auto mitgeschleift. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wie die Beamten berichten, war der 24-Jährige gegen 23.40 Uhr mit seinem Ford auf der B19 von Aalen in Fahrtrichtung Unterkochen unterwegs. Im Bereich des Burgstallkreisels hielten ihn Polizeibeamte an, um ihn zu kontrollieren. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest bestätigte dies und zeigte mehr als 1,8 Promille an.

24-Jähriger versucht zu flüchten

Nachdem die Polizisten dem jungen Mann das Ergebnis mitgeteilt hatten und ihm die darauffolgenden Maßnahmen eröffneten, eskalierte die Situation. Der 24-Jährige soll plötzlich sein Fahrzeug gestartet haben und wollte davonfahren. Dabei wurde der kontrollierende Polizeibeamte etwa 100 Meter mitgeschleift und leicht verletzt. Außerdem soll der 24-Jährige mit seinem Auto eine Polizeibeamtin seitlich erfasst haben, sodass die Polizistin stürzte. Auch sie wurde leicht verletzt.

An dem Ford konnten außerdem frische Unfallspuren festgestellt werden, die bislang noch keinem Unfall zugeordnet werden konnten. Zeugen des Vorfalls beziehungsweise Personen, denen das Fahrzeug im Vorfeld aufgefallen ist oder die durch die Fahrweise gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 zu melden.