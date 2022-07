Polizei nimmt zwei Männer in Bad Cannstatt fest

1 Die Polizei hat zwei Männer in Bad Cannstatt nach einer Prügelei festgenommen (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Reiss

Zwei Männer sind bei einer Prügelei in Bad Cannstatt verletzt worden. Das Opfer soll laut Polizei festgehalten worden sein, während ein Mann auf ihn einschlug.















Link kopiert

Ein 39 und ein 49 Jahre alter Mann sind bei einer Prügelei am Freitagnachmittag in Bad-Cannstatt verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, soll es zunächst einen Streit gegeben haben. Daraufhin habe der 39-Jährige auf den 49-Jährigen eingeschlagen und ihn dabei schwer verletzt.

Ein 34-Jähriger soll außerdem dazugekommen sein und den 49-Jährigen festgehalten haben, während der 39-Jährige weiter auf das Gesicht des Opfers eingeschlagen habe.

Polizei nimmt zwei Männer fest

Die Prügelei soll sich gegen 16.30 Uhr in der Brunnenstraße ereignet haben. Rettungskräfte brachten den 49-Jährigen aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus. Auch der 39-Jährige sei leicht verletzt und in einem Krankenhaus ambulant behandelt wurden. Die beiden 39 und 34 Jahre alten Männer wurden vorläufig festgenommen.

Nachdem ihre Personalien erfasst worden waren, wurden die Männer wieder freigelassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen darum, sich unter der Telefonnummer +49 711/899 05 778 zu melden.