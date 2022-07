1 Der Fahrer und ein Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Foto: 7aktuell.de /Simon Adomat

In den frühen Morgenstunden ist ein Fiat-Fahrer in der Max-Eyth-Straße unterwegs. Sein Wagen kommt von der Straße ab und durchbricht einen Firmenzaun und überschlägt sich.















In der Nacht auf Montag hat es in Waiblingen einen Unfall mit zwei Verletzten gegeben. Wie die Polizei mitteilt, war gegen 3 Uhr ein 34 Jahre alter Fiat-Fahrer in der Dieselstraße in Richtung Max-Eyth-Straße unterwegs. An der Kreuzung Dieselstraße mit der Max-Eyth-Straße kam der Fiat nach rechts von der Straße ab, der Wagen durchbrach einen Firmenzaun und überschlug sich auf dem Firmengelände, wo das Fahrzeug auf dem Dach zum Liegen kam.

Fahrer und Beifahrer verletzt

Die Polizei geht nicht davon aus, dass andere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt waren. Der Fahrer sowie sein 18-jähriger Beifahrer wurden verletzt, beide wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Auto entstand Totalschaden, die Polizei schätzt den insgesamt entstandenen Schaden auf ungefähr 9000 Euro.