Zwei Verletzte in Bad Cannstatt

In der Nacht auf Sonntag schlagen zwei Männer am Bahnhof in Bad Cannstatt auf mehrere Reisende ein. Einen 20-Jährigen jagen sie über das Gelände. Es gibt Verletzte.















Zwei junge Männer haben in der Nacht zum Sonntag am Bahnhof in Bad Cannstatt randaliert und dabei zwei Menschen verletzt. Nach Angaben der Polizei schlugen die beiden Randalierer im Alter von 23 und 25 Jahren zunächst gegen 0.30 Uhr auf mehrere Reisenden ein.

Einer der beiden Täter soll zudem einen Mülleimer sowie einen E-Scooter nach einem 17-Jährigen geworfen haben – verfehlte den jungen Mann aber. Anschließend stießen sie das Opfer jedoch zu Boden, wobei sich der 17-Jährige Verletzungen an der Hand und am Knie zuzog.

Des Weiteren jagten sie einen 20-Jährigen durch den Bahnhof, der bei seiner Flucht vor den Männern auf dem nassen Boden ausrutsche und sich dabei eine Handverletzung zuzog.

Die Polizei konnte die Randalierer schließlich vorläufig festnehmen – der 25-Jährige wurde aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in eine Klinik verbracht. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung.