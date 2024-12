Zwei Unfälle zwischen Murr und Pleidelsheim: Gesundheitsprobleme: 58-Jährige fährt gegen Ampelmast

1 Zeugen hatten den Unfall beobachtet. (Symbolbild) Foto: Imago//Sven Simon

Ein 58-Jähriger ist bei Pleidelsheim gegen eine Ampel gefahren. Nicht der einzige Unfall, in den der Mann an diesem Dienstagmorgen verwickelt war. Die Polizei rief schließlich den Rettungsdienst hinzu.











Link kopiert



Ein 58-Jähriger ist am Dienstagmorgen gleich in zwei Unfälle verwickelt gewesen, bei denen laut Polizei offenbar gesundheitliche Probleme ursächlich waren. Zeugen hatten beobachtet, wie der Mann gegen 6.05 Uhr mit seinem Ford an der Autobahnanschlussstelle bei Pleidelsheim gegen einen Ampelmast geknallt war und hatten die Polizei alarmiert. Diese rief einen Rettungsdienst hinzu, da sich der Mann offenkundig in schlechtem Zustand befand.