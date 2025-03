1 Der Fords Focus wurde gegen einen Baum gedrückt. Foto: KS-Images.de/Andreas Rometsch

Zwei mutmaßliche Autoraser haben am Donnerstag einen furchtbaren Unfall in Ludwigsburg verursacht, einer ist in Haft, ein anderer auf der Flucht. Bei den Todesopfern handelt es sich um zwei Frauen im Alter von 22 und 23 Jahren.











Nach dem schweren Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg, bei dem zwei junge Frauen tödliche Verletzungen erlitten, gibt die Verkehrspolizei am Freitagmittag ihren Stand der Ermittlungen bekannt.