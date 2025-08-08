Zwei Tunnelsperrungen in Fellbach: Händler verzweifeln wegen Stauchaos: „Ich habe noch nie so viel Verkehr gesehen“

Die Sperrung des Stadttunnels in Fellbach ist für viele schon eine Belastung. Nun kommt die Sperrung des Kappelbergtunnels obendrauf. Was bedeutet das für die Händler?
Das Hupen dringt in den Friseursalon – vor dem Geschäft in Fellbach schieben sich riesige Lastwagen, Autos, Kleinlaster im Stop-and-Go-Modus durch die Stuttgarter Straße. Die Motoren laufen, die Luft ist abgasgeschwängert. Es geht kaum voran. Das Friseurgeschäft Schauhair von Ignazia Scoma liegt an einem Stau-Hotspot an der Ecke Stuttgarter und Esslinger Straße. Nun kommt seit Donnerstagnacht noch die Sperrung des Kappelbergtunnels über das Wochenende dazu.