Zwei Tote: Polizei: Zwangsräumung stand in Esslingen bevor

1 Dem tödlichen Vorfall ging ein Streit um Mietangelegenheiten voraus. Foto: Andreas Rosar/dpa

Mietstreitigkeiten gingen dem Brand in Esslingen mit zwei Toten voraus. Die Wohnung eines 61-Jährigen sollte zwangsgeräumt werden.











Esslingen - Dem Brand mit zwei Toten in einem Wohnhaus in Esslingen gingen nach Polizeiangaben Mietstreitigkeiten voraus. Bei dem Feuer hatten die Einsatzkräfte am Morgen zwei Tote gefunden - den 31-jährigen Sohn des Hauseigentümers und einen ebenfalls in dem Gebäude wohnenden, 61 Jahre alten Mieter. Der Mietvertrag des 61-Jährigen sei bereits seit längerem vom Vermieter gekündigt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Zwangsräumung der Wohnung habe "offenbar" für den Folgetag angestanden.

In diesem Zusammenhang soll es schon mehrfach zu Streitigkeiten zwischen Mieter und Vermieter gekommen sein. "Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass der Mieter für den Brand in dem Gebäude und für den Tod des 31-Jährigen verantwortlich ist und danach sich selbst tötete", hieß es in der Mitteilung. Lesen Sie auch Beide Leichen wiesen "mutmaßliche Schussverletzungen" auf. Mögliche Tatwaffen wurden gefunden und sichergestellt. Die Toten sollen nun obduziert werden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts und der schweren Brandstiftung.