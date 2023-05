16 Blick ins Mercedes-Werk nach dem Vorfall – die Stadt steht unter Schock. Foto: dpa/Julian Rettig

Wie leider so oft bei schrecklichen Ereignissen, wurden auch nach dem Tötungsdelikt in Sindelfingen am Donnerstagmorgen, als zwei Menschen auf dem Gelände des Mercedes-Werks erschossen worden waren, soziale Netzwerke mit Gerüchten geflutet, noch bevor die Polizei auch nur erste amtliche Infos preisgegeben hatte. Wir tragen hier (Stand 16.30 Uhr) zusammen, was wir zu dem Vorfall wissen und was nicht – die wichtigsten Fragen und Antworten.