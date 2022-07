1 Vor dem geschlossenen Lokal wird der beiden Toten gedacht. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Der Fall gibt so viele Rätsel auf, dass in der Stuttgarter Gastro-Community die Gerüchteküche brodelt. Wenn zwei Männer tot in einem Büro liegen, das von innen abgeschlossen war – wie kann das sein? Unter anderem spielen bei den wilden Theorien immer wieder Anspielungen auf organisierte Kriminalität eine Rolle. Man kann am Dienstag in Stuttgart keine Pizza, kein Eis essen, ohne diese Theorie serviert zu bekommen. Doch dass diese im aktuellen Fall eine Rolle spielte, dafür hat die Polizei keine Anzeichen. Was weiß die Polizei bislang?

Wer hat wen getötet?

Die Männer, beide 53 Jahre alt, wurden am Montagnachmittag in einem Raum im Untergeschoss des Restaurants Valle an der Geschwister-Scholl-Straße nahe der Universität Stadtmitte gefunden. Beide wissen Stichverletzungen auf. Die Polizei hat am Dienstag veröffentlicht, dass sie keine Hinweise gefunden hat, dass eine dritte Person beteiligt war. Daher kommen zwei Theorien in Betracht: Entweder hat einer der beiden den anderen getötet und danach sich selbst. Oder die beiden haben sich einen erbitterten Kampf geliefert, bei dem beide tödliche Verletzungen erlitten. Die Verletzungen und Spuren, welche bei der Obduktion untersucht werden, sollen den Ablauf klären.

Noch ein Rätsel: Worum ging es, als die Männer sich am Ruhetag des Lokals trafen? Gerieten sie in einen Streit? Einer von ihnen gehörte zu den Gründern des Lokals Valle, der andere hatte mehrere Jahre lang das Perbacco an der Tübinger Straße geleitet. Sie waren Geschäftspartner. Aber nicht nur das: Die Männer verband eine enge Freundschaft. „Ich kenne beide, wir waren alle gute Freunde“, sagt ein italienisch-stämmiger Wirt aus Stuttgart, der keine Erklärung für ein Zerwürfnis der beiden hat. Sie sollen sogar für die Kinder des jeweils anderen Patenonkel gewesen sein.

Wer ist der Zeuge?

Wer rief die Polizei? Auch das ist noch ein Rätsel. Denn das Lokal ist sonntags und montags geschlossen. Dennoch fand jemand Hinweise auf die Toten in dem abgeschlossenen Büro und schlug Alarm. Wer das war und warum diese Person am Ruhetag in dem Lokal war, ist auch noch nicht bekannt.