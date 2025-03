Zwei Tote in Mannheim: Erzbischof entsetzt über Todesfahrt: „Gegen alles, was Menschen ausmacht“

1 Freiburgs Erzbischof Burger zeigte sich nach der Amokfahrt in Mannheim entsetzt. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Freiburgs Erzbischof Burger zeigt sich erschüttert nach der Amokfahrt in Mannheim. Dennoch sagt er: Die Bürger Mannheims sollten zusammen die „Offenheit ihrer Stadt bewahren“.











Einen Tag nach der Todesfahrt in einer Mannheimer Fußgängerzone hat sich der Freiburger Erzbischof Stephan Burger entsetzt über den Vorfall geäußert. Burger erklärte am Dienstag: „Mit dem Auto in eine Menschenmenge zu rasen und so andere Menschen zu töten oder zu verletzen, verstößt gegen alles, was uns als Menschen ausmacht.“