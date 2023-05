16 Polizeieinsatz im Mercedes-Benz-Werk in Sindelfingen Foto: SDMG/ /Dettenmeyer

Horrortat im Sindelfinger Mercedes-Benz-Werk: Am Donnerstagmorgen erschießt ein 53-Jähriger zwei 44-jährige Kollegen. Unternehmen, Belegschaft, Politik und Bevölkerung sind schockiert. Das Motiv ist unklar, doch kursieren schnell wilde Gerüchte.









Wo sonst Luxuslimousinen vom Band laufen und reger Betrieb herrscht, steht am Donnerstagmorgen die Zeit still. In der Factory 56, einer der modernsten Produktionshallen im Sindelfinger Mercedes-Werk, sind mehrere Schüsse gefallen. Es gibt Tote. Später ist klar: Ein 53-Jähriger zieht gegen 7.45 Uhr eine Waffe und schießt auf zwei Personen, die später beide ihren Verletzungen erliegen. Der Schock ist groß, die Suche nach den Motiven zieht sich über den ganzen Tag.