Nachdem die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen den Fahrer eingestellt hat, haben die Hinterbliebenen Beschwerde eingelegt. Ob dies Erfolg hat, ist noch immer nicht entschieden.

Vor zwei Jahren kamen zwei junge Frauen bei einem schrecklichen Unfall in Nürtingen ums Leben. Am 16. Juni 2024 raste ein Autofahrer ungebremst in eine Menschengruppe, die am Bahnhof vor einer Ampel wartete. Eine 28-jährige und eine 27-jährige Fußgängerin starben. Strafrechtliche Folgen hatte das für den SUV-Fahrer bislang nicht.

Im April teilte die Staatsanwaltschaft Stuttgart nach langwierigen Ermittlungen mit, dass das Verfahren gegen den Mann eingestellt wird. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft konnte „kein für eine Anklageerhebung hinreichender Tatverdacht begründet werden”. Es habe nicht ausgeschlossen werden können, dass der Mann den Unfall aufgrund einer Krankheit verursacht habe, von der er vorher nichts gewusst habe. Gegen den Autofahrer war wegen eines Verkehrsunfalls mit Todesfolge ermittelt worden.

Hinterbliebene haben Beschwerde gegen die Einstellung des Verfahrens eingereicht

Endgültig abgeschlossen ist der Fall vorläufig wohl dennoch nicht. Die Hinterbliebenen der beiden Opfer haben fristgerecht Beschwerde gegen die Einstellung des Verfahrens eingereicht. Die Staatsanwaltschaft muss nun prüfen, ob sie an ihrer Entscheidung festhält. Doch passiert ist bislang nichts. „Derzeit wird noch auf die Begründung der Beschwerde gewartet“, teilte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft auf Anfrage mit. Erst danach könne entschieden werden. Auf Antrag eines Anwalts der Hinterbliebenen sei die Begründungsfrist verlängert worden. Bleibt die Staatsanwaltschaft dabei, nicht weiter ermitteln zu wollen, wird dies nochmals die Generalstaatsanwaltschaft prüfen.

Dass der zum Unfallzeitpunkt 54-jährige Fahrer nicht vor Gericht kommen soll, hat in der Öffentlichkeit für Unverständnis gesorgt. Zumal im Blut des Fahrers Cannabis nachgewiesen wurde. Ob und wie sich dies auf den Unfallhergang ausgewirkt hat, wurde trotz eines von der Strafverfolgungsbehörde in Auftrag gegebenen Gutachtens nie publik gemacht. Die Drogenfahrt sei genauso wie andere mögliche Unfallursachen unerheblich geworden, nachdem die Krankheit des Mannes bekannt wurde, begründete dies die Staatsanwaltschaft.

Vorerst keine Informationen zum Führerschein des Unfallfahrers

Darf der Mann nach dem tödlichen Unfall weiter Auto fahren? Die Staatsanwaltschaft behielt die Fahrerlaubnis zu keinem Zeitpunkt ein. Die Voraussetzungen hätten nicht vorgelegen, begründete dies eine Sprecherin. Infrage komme das nur, wenn dringende Gründe dafür sprechen, etwa ein entsprechender Tatverdacht hinsichtlich einer Straftat. Die Akten mit den Ermittlungsergebnissen hat die Staatsanwaltschaft nach der vorläufigen Einstellung des Verfahrens dem Landratsamt übergeben. Das kann prüfen, ob es Zweifel an der Eignung des Mannes zum Führen von Kraftfahrzeugen gibt. Wie die Sache ausging, ob der Mann seinen Führerschein behält oder nicht, teilt die Pressestelle des Landratsamts derzeit aber nicht mit und verweist auf „ein schutzwürdiges, privates Interesse“ des Mannes. Das müsse gewahrt werden, solange das strafrechtliche Verfahren noch nicht vollständig abgeschlossen ist.

Bei dem Unfall mit zwei Toten wurde zudem ein 16-Jähriger schwer verletzt. Der Fahrer, der während seiner Irrfahrt ein 50 Meter langes Trümmerfeld hinterließ, wurde nur leicht verletzt.