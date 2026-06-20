Nachdem die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen den Fahrer eingestellt hat, haben die Hinterbliebenen Beschwerde eingelegt. Ob dies Erfolg hat, ist noch immer nicht entschieden.
Vor zwei Jahren kamen zwei junge Frauen bei einem schrecklichen Unfall in Nürtingen ums Leben. Am 16. Juni 2024 raste ein Autofahrer ungebremst in eine Menschengruppe, die am Bahnhof vor einer Ampel wartete. Eine 28-jährige und eine 27-jährige Fußgängerin starben. Strafrechtliche Folgen hatte das für den SUV-Fahrer bislang nicht.