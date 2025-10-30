Zwei Tote bei Messerattacke: Messerstecher von Aschaffenburg schuldunfähig - Psychiatrie

Mit enormer Brutalität sticht ein Mann in einem Aschaffenburger Park auf Kinder ein. Auch wenn der Tatablauf geklärt ist, bleibt die Frage nach dem Warum?
Nach dem tödlichen Messerangriff auf einen kleinen Jungen und einen Mann in einem Park im fränkischen Aschaffenburg soll der Verdächtige in einer Psychiatrie untergebracht werden. Das sagte der Vorsitzende Richter, Karsten Krebs, bei der Urteilsverkündung am Landgericht Aschaffenburg. Der Beschuldigte sei bei dem Angriff am 22. Januar auf wehrlose Kinder schuldunfähig gewesen. Die Entscheidung ist rechtskräftig.