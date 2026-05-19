Bei einem tödlichen Angriff auf ein islamisches Zentrum in San Diego werden drei Menschen getötet, zudem sterben die beiden Verdächtigen. Vieles bleibt unklar - doch der Fall weckt Erinnerungen.
San Diego - Erneut ist in den Vereinigten Staaten eine religiöse Einrichtung Ziel eines Gewaltverbrechens geworden - diesmal in San Diego. Ein 17-Jähriger und ein 19-Jähriger griffen ein islamisches Zentrum an, zu dem neben einer Moschee auch eine Schule gehört. Drei Menschen starben, die beiden Angreifer wurden später tot in ihrem Auto gefunden.