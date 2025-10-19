Zwei Tage vor dem Finale: Andrej Mangold muss Promi Big Brother verlassen

Der Endspurt bei "Promi Big Brother" fordert das nächste Opfer: Andrej Mangold musste zwei Tage vor dem großen Finale den Container verlassen. Nach einer emotionalen offenen Nominierung entschied sich das Publikum gegen den Ex-Bachelor. Seine Reaktion: erstaunlich gefasst.

Die Spannung im "Promi Big Brother"-Container erreicht langsam aber sicher ihren Höhepunkt. Nur noch zwei Tage bis zum großen Finale - und wieder musste ein Promi seine Koffer packen. Dieses Mal traf es Andrej Mangold (38). Der ehemalige Bachelor bekam nicht genug Zuschauerstimmen und musste die Show verlassen.

Die Nominierung verlief diesmal völlig anders als gewohnt. In der Arena mussten die Bewohner offen abstimmen - von Angesicht zu Angesicht. Jeder musste aussprechen, wen er nicht mehr im Haus haben möchte. Das Drama ließ nicht lange auf sich warten. Für zusätzlichen Zündstoff sorgte eine hitzige Diskussion zwischen Laura Blond und Erik, die den Spannungspegel in die Höhe trieb.

Überraschender Gast im Studio

Zum Schock der Bewohner erschien plötzlich auch Désirée Nick (69) im Studio. Erst einen Tag zuvor war sie ausgeschieden und kehrte nun zurück. Ihre Aufgabe: die Tafeln für die Nominierungen verteilen. Am Ende landeten fünf Namen auf der gefürchteten Exit-Liste: Erik, Harald, Andrej, Michael und Laura. Ein harter Schlag - besonders für Laura und Michael, die gleich mehrere Stimmen von den Bewohnern erhielten. Das letzte Wort hatten aber wie immer die Zuschauer. Und ihre Entscheidung stand schnell fest: Andrej Mangold muss gehen.

"Es war sehr geil, schöne Erfahrung"

Der Ex-Bachelor nahm die Entscheidung mit beeindruckender Fassung. "Es war sehr geil, schöne Erfahrung", sagte er auf dem Weg nach draußen. Die Zeit im Container sei für ihn "sehr herausfordernd" gewesen. Dennoch zeigte er sich versöhnlich: "Es ist ein wirklich sehr schönes Projekt. Ich bin sehr dankbar, dass ich dabei sein durfte."

Am Ende der Show verkündete der große Bruder die nächste Hiobsbotschaft. Plötzlich sind alle verbleibenden, sieben Bewohner nominiert. Diese Stars sind nun noch im Rennen um den Sieg: Designer Harald Glööckler, Promispross Jimi Blue Ochsenknecht, Content Creator Satansbratan, TikTokerin Karina "Karina2you" Kipp, "K11"-Darsteller Michael Naseband, Musiker Achim Petry und Realitystar Laura Lettgen, bekannt als Laura Blond.

Am Sonntagabend werden gleich zwei Bewohner gehen müssen. Somit werden fünf Promis am Montagabend im großen Finale um den Sieg kämpfen. 2024 hatte Leyla Lahouar die Show gewonnen, 2023 verließ Yeliz Koc den Container als Siegerin