Zwei Tage vor dem Finale: Andrej Mangold muss Promi Big Brother verlassen

Die Spannung im "Promi Big Brother"-Container erreicht langsam aber sicher ihren Höhepunkt. Nur noch zwei Tage bis zum großen Finale - und wieder musste ein Promi seine Koffer packen. Dieses Mal traf es Andrej Mangold (38). Der ehemalige Bachelor bekam nicht genug Zuschauerstimmen und musste die Show verlassen.