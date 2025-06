Zwei Tage nach Flugzeugabsturz: So will König Charles die Air-India-Opfer ehren

So will König Charles die Air-India-Opfer ehren

1 König Charles beim Trooping the Colour 2024 - dieses Jahr wird er offenbar eine schwarze Trauerbinde am Arm tragen. Foto: ddp/CAMERA PRESS/ED/JL/MoD

Bei seiner traditionellen Geburtstagsparade "Trooping the Colour" setzt König Charles ein Zeichen der Trauer. So ehrt der Monarch die Opfer des verheerenden Air-India-Absturzes.











Das "Trooping the Colour" steht dieses Jahr im Zeichen der Trauer. König Charles III. (76) bei der traditionellen Militärzeremonie zu Ehren seines Geburtstags die Verstorbenen des Air-India-Flugzeugabsturzes mit einer besonderen Geste ehren. Wie das "People"-Magazin berichtet, wird der Monarch während der Parade in London eine schwarze Armbinde an seiner Militäruniform tragen, ebenso Prinz William (42).