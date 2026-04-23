Dem Sänger D4vd wird vorgeworfen, im Jahr 2025 eine 14-jährige Teenagerin ermordet zu haben. Jetzt wurde erstmals das Ergebnis einer Autopsie veröffentlicht.

Wenige Tage nachdem Anklage gegen den Sänger David Anthony Burke (21) alias D4vd erhoben wurde, wurde die Todesursache der getöteten Celeste R., dem mutmaßlichen Opfer Burkes, öffentlich gemacht. Eine Obduktion der Gerichtsmedizin hat laut übereinstimmenden US-Berichten ergeben, dass die 14-Jährige an den Folgen mehrerer Stichwunden verstorben ist.

Der Bericht der Gerichtsmedizin stuft den Tod der Teenagerin als Mord ein, wie unter anderem die "Los Angeles Times" berichtet. Die Todesursache sei am 9. Dezember festgestellt worden, nachdem im September die Leiche in einem auf den Sänger zugelassenen Tesla entdeckt worden war.

"Es ist unfassbar, dass sie so lange warten mussten"

Den Behörden war gestattet worden, die Ergebnisse der Autopsie während laufender Ermittlungen unter Verschluss zu halten. "Ich bin dankbar, dass diese Informationen nun nach mehreren Monaten veröffentlicht werden können, nicht nur für die Öffentlichkeit, sondern auch für die trauernde Familie, die diesen Verlust ertragen muss", erklärt der leitende Gerichtsmediziner Dr. Odey Ukpo demzufolge. "Es ist unfassbar, dass sie so lange warten mussten, um zu erfahren, was mit ihrer Tochter geschehen ist."

Der Bezirksstaatsanwalt des Los Angeles County, Nathan Hochman, hat offiziell Anklage gegen D4vd erhoben. Ihm zufolge wird Burke vorgeworfen, das Mädchen heimtückisch, aus Gründen der Habgier und zur Verdeckung einer anderen Straftat ermordet zu haben. Hinzu kommen Vorwürfe sexueller Handlungen an einer Person unter 14 Jahren sowie die Verstümmelung menschlicher Überreste.

Burke war wenige Tage zuvor in den Hollywood Hills festgenommen worden. Er weist sämtliche Anschuldigungen zurück. Seine Verteidiger hatten im Vorfeld der Anklage erklärt: "Die tatsächlichen Beweise in diesem Fall werden zeigen, dass David Burke Celeste [...] nicht ermordet hat und nicht die Ursache ihres Todes war", hieß es in einer Stellungnahme des Anwaltsteams an das Magazin "People".

Sänger D4vd droht womöglich die Todesstrafe

Am 8. September 2025 waren Polizeibeamte zu einem Abschlepphof ausgerückt, nachdem ein starker Verwesungsgeruch aus einem dort geparkten Tesla gemeldet wurde. Im vorderen Kofferraum des Fahrzeugs, das auf D4vd zugelassen war, wurden die sterblichen Überreste der 14-Jährigen gefunden. Ermittler gehen davon aus, dass Celeste wohl im April 2025 getötet wurde. Nach übereinstimmenden US-Berichten droht dem Sänger womöglich die Todesstrafe oder lebenslange Haft ohne Möglichkeit einer Bewährung. Ob die Staatsanwaltschaft die mögliche Höchststrafe beantragt, ist bislang offen.