Dem Sänger D4vd wird vorgeworfen, im Jahr 2025 eine 14-jährige Teenagerin ermordet zu haben. Jetzt wurde erstmals das Ergebnis einer Autopsie veröffentlicht.
Wenige Tage nachdem Anklage gegen den Sänger David Anthony Burke (21) alias D4vd erhoben wurde, wurde die Todesursache der getöteten Celeste R., dem mutmaßlichen Opfer Burkes, öffentlich gemacht. Eine Obduktion der Gerichtsmedizin hat laut übereinstimmenden US-Berichten ergeben, dass die 14-Jährige an den Folgen mehrerer Stichwunden verstorben ist.