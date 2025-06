Zwei Tage in Tschechien: Staatsbankett in Prag: Königin Máxima glänzt in One-Shoulder-Robe

Königin Máxima hat beim Staatsbankett in Prag einen glamourösen Auftritt hingelegt. Die Ehefrau von König Willem-Alexander strahlte in einer roten One-Shoulder-Robe.

Der erste Tag des Staatsbesuchs von König Willem-Alexander (58) und Ehefrau Königin Máxima (54) in Tschechien fand einen glanzvollen Abschluss. Der tschechische Präsident Petr Pavel (63) und seine Ehefrau Eva Pavlová (60) luden die niederländischen Royals am Mittwoch zum Staatsbankett in die Prager Burg. Königin Máxima wählte dafür einen glamourösen Look.

Sie trug eine bodenlange One-Shoulder-Robe in Rot mit kleiner Schleppe und einem weiten Ärmel, der ebenso wie der Ausschnitt des Kleides durch Blumen-Applikationen auffiel. Das Kleid stammte laut niederländischen Medien vom niederländischen Designer Jan Taminiau (49). Außerdem trug Máxima ein glamouröses Diadem aus dem Mellerio Ruby Parure. Dazu kombinierte sie eine Halskette aus demselben Set. Ihre Haare hatte sie sich locker zurückgesteckt und der rote Farbton des Kleides spiegelte sich in ihrem Lippenstift wider.

"Unser Staatsbesuch in Tschechien ist eine großartige Gelegenheit, um herauszufinden, was wir sonst noch zusammen gestalten können", erklärte König Willem-Alexander laut Instagram-Post in seiner Staatsbankett-Rede. "Es gibt so viel, auf das man aufbauen kann!"

König Willem-Alexander reist frühzeitig nach Hause

Am Dienstag war das Königspaar am Václav-Havel-Flughafen in Prag gelandet. Der Staatsbesuch soll "das Band der Freundschaft zwischen unseren Ländern stärken", erklärten die Royals in einem Instagram-Beitrag. Eigentlich sollte das Königspaar gemeinsam bis Donnerstag in Tschechien bleiben. Doch es wurde kurzfristig mitgeteilt, dass König Willem-Alexander "aufgrund der politischen Lage in den Niederlanden nach dem Programm des ersten Tages des Staatsbesuchs in die Niederlande zurückkehren" werde.

Königin Máxima wird das Programm des zweiten Tages alleine bestreiten. Dazu soll laut Plan unter anderem die Einweihung einer neuen Kirchenglocke, der Besuch eines Radiosenders oder der Besuch einer Ballettaufführung gehören.