Zwei Täter auf der Flucht: 28-Jähriger bei Überfall in Bad Cannstatt verletzt – Polizei sucht Zeugen

Zwei Unbekannte haben am Montagabend einen 28-jährigen Mann in Stuttgart-Bad Cannstatt überfallen und mit einem scharfen Gegenstand verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein 28 Jahre alter Mann ist am späten Montagabend in der Bahnhofstraße in Stuttgart-Bad Cannstatt von zwei bislang unbekannten Tätern überfallen worden. Laut Polizei forderten die Männer gegen 23.10 in der Bahnhofshalle unter Vorhalt eines Messers, dass der 28-Jährige seine Wertgegenstände herausgibt. Als der 28-Jährige sich weigerte und die Flucht ergriff, verfolgten die Täter ihn.

Die Flucht führte den Mann in die Frösnerstraße, wo es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit den Unbekannten kam. Dabei sollen die Männer den 28-Jährigen angegriffen und mit einem scharfen Gegenstand am Oberschenkel verletzt haben.

Den Unbekannten gelang die Flucht

Die Glasscheibe eines Geschäfts wurden ebenfalls zerbrochen. Nach der Tat flüchteten die beiden Männer in unbekannte Richtung. Rettungskräfte versorgten den Verletzten vor Ort und brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: Einer der Männer hatte dunkle Haare, einen Vollbart und war etwa 1,85 Meter groß. Der andere Mann war ebenfalls rund 1,85 Meter groß und hatte eine Glatze. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711-89905778 beim Raubdezernat zu melden.