5 Der Stuttgarter Schauspieler, Regisseur und DJ Benjamin Hille ist einer von 185 Schauspielenden in Deutschland, die mit der Kampagne eine Debatte angestoßen haben. Foto: Sabine Haymann

Beim größten Gruppen-Outing, das es je hierzulande gab, sind zwei Stuttgarter dabei: Schauspieler Benjamin Hille sagt, so viele Likes habe er noch nie erhalten. Martin Bruchmann vom Staatstheater erklärt, warum #actout ihm so wichtig ist.

Stuttgart - Schon früh wusste Benjamin Hille, wo’s langgeht bei ihm. In der Familie hat sich der Schauspieler, Regisseur und House-DJ, der seit 2010 freischaffend in Stuttgart lebt, mit 15 Jahren geoutet. Beruflich, sagt er heute mit 44 Jahren, habe er seine Homosexualität nicht verstecken müssen. Vielleicht habe er das Glück gehabt, mit Regisseuren zusammenzuarbeiten, die ihn „nicht für zu schwul“ hielten, um heterosexuelle Rollen zu spielen.

„Love Letters“, so heißt seine jüngste Inszenierung als Regisseur, die es Corona-bedingt nur zur Generalprobe geschafft hat und deren Premiere nun für den 21. Mai in den Stuttgarter Schauspielbühnen geplant ist. In dem Stück geht es um Briefe, „die eine unerfüllte Liebe“ herzergreifend erklären. Liebe, die nicht erfüllt wird, die man nicht offen ausleben darf, kann einen Menschen schwer belasten. Ein Hoch auf die Liebe, welcher Ausprägung auch immer, haben 185 Schauspielende in Deutschland angestimmt. Unter dem Schlagwort #actout setzen sie sich für mehr Diversität und mehr Sichtbarkeit ein.

Die Reaktionen auf die Kampagne sind „überwiegend positiv“

Im Magazin der „Süddeutschen Zeitung“ haben sich Schauspielstars wie Newcomer als schwul, lesbisch, bisexuell oder trans geoutet. Die Initiative schlägt hohe Wellen, worüber sich Benjamin Hille freut, der noch nie zuvor in seinem künstlerischen Leben eine so große Resonanz auf eine Aktion erlebt hat. „So viele Likes hatte ich noch nie“, sagt er. Die Forderung nach Anerkennung in Theater, Film und Fernsehen ist, freut sich der 44-Jährige, „auf überwiegend positive Reaktionen aus der Branche“ gestoßen. Gerade bereitet er mit DJ Umbra das queere Musikprojekt „Bang & Cherry“ vor, dessen erster Livestream-Auftritt für den 10. April im Kulturkiosk im Züblin-Parkhaus geplant ist.

Schon vor Weihnachten war Hille angesprochen worden, ob er bei #actout mitmacht. „Ich hab’ nicht lang überlegen müssen“, sagt er, „vor allem, um den Jüngeren Mut zu machen.“ Noch immer kennt er Kollegen, die ihr Schwulsein verstecken, aus Angst, weniger Rollen angeboten zu bekommen. Darunter seien Stars des deutschen Kinos, die ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit nicht ohne Grund heraushielten. Alle 185 hatten zugesichert, die Aktion über Wochen geheimzuhalten. Erst mit dem Erscheinen des SZ-Magazin ist #actout offiziell geworden.

Die Angst, als Schwuler nicht mehr besetzt zu werden

Martin Bruchmann, Ensemblemitglied beim Schauspiel Stuttgart des Staatstheaters, ist der zweite Stuttgarter, der bei der Initiative mitmacht. „Auch wenn ich im Privaten natürlich schon seit Jahren ,out’ bin“, schreibt der 31-Jährige bei Instagram, „habe ich versucht, dieses Thema strikt zu umgehen und mir nichts ,anmerken’ zu lassen.“ Grund dafür sei die „existenzielle Angst, nicht mehr besetzt zu werden oder eben doch nicht die heterosexuellen Hauptrollen zu bekommen, die es ja bis jetzt größtenteils nur gab“. Dieser Zustand habe ihn „enorm blockiert“. Dies soll jetzt aufhören. „Wir können mit dem Manifest etwas anstoßen, wovon man in ein paar Jahren bestenfalls gar nicht mehr spricht“, so Bruchmann. Mit #actout könne man „Vorbild sein, Mut machen und vor allem frei arbeiten“.

Schwuler Regisseur lobt den SWR

Benjamin Hille ist für diesen Montag als Sprecher bei einem thematisch passenden Hörspiel beim SWR gebucht. Unter der Regie des schwulen Regisseurs Noam Brusilovsly wirkt der Stuttgarter mit beim Stück „Testo Junkie“ des Philosophen Paul B. Preciado. „Der israelische Theater- und Hörspielregisseur Noam Brusilovsly ist solidarisch mit #actout in Deutschland“, sagt Hille, „und erfreut, dass der Sender SWR sehr offen für queere Themen und Menschen ist.“ Viele der 185 sich Outenden seien schon beim SWR beschäftigt gewesen, lobt Hille.