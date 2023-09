1 Die Polizei konnte einen schnellen Fahndungserfolg vermelden. Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Die drei Tatverdächtigen, die zwischen 14 und 16 Jahre alt sind, sollen am Samstagabend zunächst im Schlossgarten zugeschlagen haben. Zwei davon wollten wenig später in Mühlhausen offenbar einen Mann ausrauben – jedoch ohne Erfolg.









Polizeibeamte haben in der Nacht auf Sonntag drei Jugendliche vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, im Schlossgarten einen 19 Jahre alten Mann beraubt zu haben. Zwei der Tatverdächtigen wollten offenbar wenig später in Mühlhausen erneut zuschlagen. Laut Polizei haben die Jugendlichen dem 19-Jährigen, der mit einem Begleiter in der Grünanlage Musik hörte, am Samstag gegen 23.40 Uhr zunächst eine Lautsprecherbox weggenommen. Als der junge Mann diese zurückforderte, sollen sie ihn bedroht haben. Anschließend flüchteten die drei mit ihrer Beute in Richtung Schlossplatz. Mit weiteren Zeugen nahm das Opfer die Verfolgung des Trios auf und konnte schließlich einen der Jugendlichen, einen 14-Jährigen, bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Musikbox hatte er bei sich.