Zu gediegen, zu steif? Die Klischees über Sternerestaurants stimmen nicht immer. Stefan Gschwendter, Stuttgarts bester Koch, feiert Küchenpartys in der Speisemeisterei, die locker und beschwingt sind. Die Nachfrage ist so groß, dass es nun weitere Termine gibt.

Der Klassiker zu Austern ist der Champagner. Im Garten der Speisemeisterei gibt es in dieser schönen Sommernacht zur Begrüßung beides. Es ist, als sei Frankreich ganz nah. Coole Musik läuft dazu, als betrete man einen Beach-Club am Atlantik, bereit für Genuss und Urlaubsfreuden.

Seinen Namen verdankt das heutige Zwei-Sterne-Restaurant der Mensa, die im früheren Kavaliersbau von Herzog Carl Eugen 1820 als „Speisemeisterei“ eröffnet worden ist, als die Bildung mit dem Landwirtschaftsinstitut der Universität Hohenheim ins Schloss eingezogen ist. Stefan Gschwendter, der seit über einem Jahr als Träger von zwei Michelin-Sternen Stuttgarts bester Koch ist, liebt es, im opulenten Barockbau mit seiner kreativen, leichten Küche einen großartigen Gegenpol zu schaffen. Seine Gästen lässt der 50-Jährige in dieser Nacht in die Küche, also sozusagen ins Allerheiligste, um ihm und seinem Team beim Arbeiten zuzuschauen. Draußen steht er später selbst am Grill. Elf Doraden in der Salzkruste werden nacheinander aufgeschlagen und mit wunderbaren Soßen serviert.

Zwei weitere Termin im August

Küchenparty ist, wenn man Fragen stellen darf, Tipps zum Kochen bekommt und sich an den Ständen draußen durchprobieren darf. Schon immer war diese sommerliche Veranstaltung der Speisemeisterei etwas ganz Besonderes. Weil an der besten Gourmet-Adresse der Stadt diesmal der Andrang auf die 239 Euro teuren Karten (im Preis inklusive: alles Essen und Trinken) so groß war, hat Gschwendter zwei weitere Termine im August für diese beliebte Gourmetparty angesetzt.

Locker geht’s zu, man sieht den Köchen den Spaß an, den sie bei all ihrer starken, auf die Perfektion gerichtete Konzentration haben. Die Gäste sind in Bewegung, schlendern zum Schlemmen an den Ständen vorbei, probieren, was sie kennen oder kennen lernen wollen. Stefan Gschwendtner, ein gebürtiger Heilbronner, steht seit Oktober 2008 am Herd der Speisemeisterei, zunächst als Souschef. Seit 2018 ist er Küchenchef, holte sich erst einen Stern, im März 2022 den zweiten Stern.

Zu einer Küchenshow im Fernsehen drängt es ihn nicht, wie er sagt, nein, ganz im Gegenteil. Der Zwei-Sterne-Koch ist bescheiden geblieben, bleibt lieber im Hintergrund, um nicht sich in den Vordergrund zu stellen, sondern sein Essen. Nach Insolvenz des früheren Betreibers, nach dem Wechsel der neuen Chefs habe er nun mit dem Einstieg der Fellbacher Firma Wohninvest die notwendige Ruhe erhalten, um in der Zwei-Sterne-Liga mit seinem Sous-Chef-Team um Andreas Schöffler und Rafael Rogokenis mitzumischen und um alles dafür zu tun, damit die hohe Auszeichnung auch in Zukunft dank immer neuer Ideen sicher sein kann.

Viele Stammgäste sind zur Küchenparty gekommen, bei der es das gibt, was man neudeutsch „Street Food“ nennt. Man sieht Väter mit Söhnen, verliebte junge Paar, die was gönnen wollen, ältere Freundescliquen, denen es sichtlich Spaß macht, dass in einem Zwei-Sterne-Restaurant so ungezwungen und so locker zugeht.