Zwei Shows in Berlin: Guns N Roses rocken 2026 die Uber Arena

Nach Stadion-Shows und Wacken-Auftritt zieht es Guns N' Roses 2026 wieder auf die Straße: Die Hardrock-Legenden um Axl Rose und Slash spielen Ende Juni zwei Konzerte in der Berliner Uber Arena. Der Ticket-Vorverkauf startet diese Woche.

Nach einem triumphalen Tourjahr 2025, das die Hardrock-Ikonen quer durch Asien, Europa und Lateinamerika führte, legen Guns N' Roses 2026 nach. Die Band um Frontmann Axl Rose, Gitarrist Slash und Bassist Duff McKagan hat eine neue Welttournee angekündigt, die zunächst durch Mexiko und Brasilien führt, bevor es im Sommer nach Europa, in die USA und nach Kanada geht, wie die Band unter anderem auf Instagram angekündigt hat.

Für deutsche Fans gibt es dabei eine klare Ansage: Berlin ist die einzige Station hierzulande. Am 25. und 26. Juni 2026 schlagen die Rock-Veteranen in der Uber Arena auf. 2025 hatten Guns N' Roses noch die Massen in Düsseldorf und München begeistert und beim ausverkauften Wacken Festival die Bühne gerockt.

Support kommt aus den USA

Als Special Guest haben sich die Hardrocker die US-Band Mammoth ins Boot geholt. Die Europa-Tour startet Anfang Juni 2026 im polnischen Gliwice und führt über Dublin und Amsterdam schließlich nach Berlin. Im Anschluss stehen noch Auftritte in Antwerpen am 28. Juni sowie Shows in Paris auf dem Programm. Für Fans, denen die zwei Berliner Termine nicht reichen, könnten auch die Amsterdam-Konzerte am 18. und 20. Juni interessant sein.

Die aktuelle Besetzung - neben dem Kerntrio mit Rose, Slash und McKagan noch Dizzy Reed und Melissa Reese an den Keyboards, Richard Fortus an der Rhythmusgitarre sowie Frank Ferrer am Schlagzeug - gilt als bestens eingespielt. Das zeigte sich nicht zuletzt bei der über dreistündigen Wembley-Show in London, die das vergangene Tourjahr krönte.

Gestaffelter Vorverkauf ab Dienstag

Wer sich Karten sichern will, muss schnell sein - und im besten Fall etwas Geld mitbringen. Bereits am Dienstag, 25. November, um 9 Uhr, startet der Presale für Mitglieder des offiziellen Fanclubs "Nightrain". Der Haken: Die Mitgliedschaft kostet mindestens 50 US-Dollar. Am Mittwoch folgt dann ein exklusiver Vorverkauf für Telekom-Kunden, bevor am Donnerstag um 9 Uhr der allgemeine Verkauf bei Ticketmaster beginnt.

Wichtig für alle Käufer: Es werden ausschließlich Mobile Tickets angeboten. Papier- oder PDF-Tickets sind nicht gültig - eine Maßnahme, um Betrug und den Schwarzmarkt einzudämmen. Die digitalen Eintrittskarten lassen sich über die Ticketmaster-App verwalten, an Freunde weiterleiten oder über die offizielle Resale-Plattform weiterverkaufen, falls sich Pläne ändern sollten.