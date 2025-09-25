Zwei Shows im Oktober: Andrea Kiewel und ZDF-Fernsehgarten zu Gast im Saarland

Das Industriedenkmal Völklinger Hütte wird für zwei Ausgaben zur Kulisse für die ZDF-Sendung am Sonntagmittag. Moderatorin Andrea Kiewel erwartet prominente Gäste - darunter auch einige Saarländer.
Berlin - Der "ZDF-Fernsehgarten on tour" gibt in diesem Herbst ein Gastspiel vor beeindruckender Industriekulisse im Saarland. Moderatorin Andrea Kiewel meldet sich am 5. und 12. Oktober aus einer "einzigartigen Location", der Völklinger Hütte, wie der Fernsehsender in Mainz mitteilte. Die Live-Sendungen beginnen jeweils um 12.00 Uhr. Die Zuschauer erwarte ein Show-Spektakel mit prominenten Gästen, Musik, Tanz und Servicethemen.