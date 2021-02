Nicht nur Stuttgarter Himmel gelb Ganz Baden-Württemberg staunt über den Saharastaub

Viele Menschen in Baden-Württemberg können am Samstag ihren Augen nicht trauen: Der Himmel ist in düsteren Farbtönen gelb und rötlich eingefärbt. In Deutschland war von dem Wetterphänomen nur der Südwesten betroffen.