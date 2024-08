Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Stuttgart: Auto stürzt meterweit in die Tiefe und landet auf Gleisen – Zeugen gesucht

12 Die Bergung des Autos gestaltet sich als schwierig. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Samstag in Stuttgart ereignet hat. Ein Golf war meterweit in die Tiefe gestürzt und landete im Gleisbereich der Stadtbahn. Das Auto setzte einen Notruf ab, die Feuerwehr befreite zwei Schwerverletzte aus dem VW.











Link kopiert



Nach dem schweren Unfall in der Heilbronner Straße im Stuttgarter Norden, bei dem ein VW Golf am Samstagmorgen in den Außenbereich des Stadtbahntunnels gestürzt war (wir berichteten), sucht die Polizei nun nach Zeugen. Bei dem Unfall wurden der 32-jährige Fahrer und seine 35 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro.