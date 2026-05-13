Jahrzehntelange Freundschaft, jetzt erstmals gemeinsam im Synchronstudio: Anke Engelke und Bastian Pastewka sprechen in "Glennkill" ermittelnde Schafe - und finden in der Verbindung der Tiere viel von sich selbst wieder, wie sie im Interview erzählen.
Anke Engelke (60) und Bastian Pastewka (54) verbindet eine der bemerkenswertesten Freundschaften im deutschen Showbusiness. Seit Jahrzehnten stehen sie gemeinsam vor der Kamera und sorgen mit immer wieder neuen Rollen für Lacher. Dass aus dieser langen Verbindung bislang noch nie ein gemeinsames Synchronprojekt entstanden ist, mag man bei den Traum-Duo kaum glauben. Doch damit ist es jetzt vorbei: Für den Film "Glennkill - Ein Schafskrimi" mit Hollywoodstar Hugh Jackman als schrulliger Schäfer in der Hauptrolle, der am 14. Mai in die Kinos kommt, standen die beiden erstmals gemeinsam hinter dem Mikrofon.