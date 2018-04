Zwei Raubüberfälle in Stuttgart Polizei schnappt Verdächtigen in Cannstatt – Zeugensuche in Zuffenhausen

Von red 15. April 2018 - 13:23 Uhr

Gleich zwei räuberische Überfälle in Stuttgart haben die Polizei in Stuttgart am Wochenende beschäftigt. (Symbolbild) Foto: dpa

Gleich zwei räuberische Überfälle in Stuttgart haben die Polizei in Stuttgart am Wochenende auf den Plan gerufen: In Bad Cannstatt konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden – in Zuffenhausen sucht die Polizei Zeugen der Tat.

Stuttgart - Zwei räuberische Überfälle haben sich am Samstag in Stuttgart ereignet – in Bad Cannstatt wurde ein verdächtiger Mann festgenommen, in Zuffenhausen sucht die Polizei Zeugen.

Vorbestrafter Tatverdächtiger in Bad Cannstatt festgenommen

In Stuttgart-Bad Cannstatt nahm die Polizei am Samstag einen 62-jährigen Verdächtigen fest, der gegen 18.30 Uhr in einem Kaufhaus an der Hofener Straße Lebensmittel in geringem Wert unter sein T-Shirt gesteckt haben soll und den Markt ohne zu bezahlen verlassen wollte.

Als ihn ein Angestellter daraufhin ansprach, drückte der einschlägig vorbestrafte Tatverdächtige diesen zur Seite und drohte Schläge an. Er wird am Sonntag mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

Täter beißt in Zuffenhausen mehrmals zu

In Zuffenhausen hat ein Unbekannter am Samstagmorgen einen alkoholisierten 20-Jährigen in der Stadtbahn U7 angegriffen. Gegen 05.30 Uhr händigte der Geschädigte einem bislang unbekannten Täter zusammen mit seinen Tabakwaren versehentlich auch seine Geldbörse aus, worauf dieser 190 Euro entnahm. Auf der Fahrt nach Zuffenhausen versuchte der 20-Jährige, sein Geld zurück zu bekommen. Hierbei kam es laut Polizei zu einem größeren Gerangel und der Täter biss den Geschädigten mehrmals.

An der Haltestelle Kelterplatz gelang es dem Beschuldigten, die Bahn zu verlassen und mit dem Geld zu flüchten. Der Gesuchte ist etwa 20 Jahre alt, 185 Zentimeter groß, soll einen braunen Teint und braune glatte Haare, haben, er war mit einem weißen Tommy Hilfiger T-Shirt, einer blauen Jeanshose sowie einer goldenen Kette bekleidet. Der Täter hat nach Angaben des Geschädigten akzentfreies Deutsch gesprochen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter folgender Telefonnummer in Verbindung zu setzen: 0711/8990-5778.