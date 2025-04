Zwei Promi-Specials angekündigt: Du gewinnst hier nicht die Million: Stefan Raab tritt gegen Stars an

1 Das Teilnehmerfeld der ersten Sonderausgabe von "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab". Foto: RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen

Bei den Otto Normalherausforderern hat Stefan Raab schon mehrfach den Satz sagen dürfen: "Du gewinnst hier nicht die Million". Nun misst er sich mit insgesamt neun anderen Promis.











Stefan Raab (58) wird sich schon bald in zwei Promi-Specials seines Formats "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" gegen insgesamt neun Stars erwehren müssen. Wie der Sender RTL in einer Pressemitteilung bekanntgegeben hat, wird es die Sonderausgaben am 9. und 16. April jeweils zur Primetime im linearen Fernsehen und vorab bei RTL+ zu sehen geben.