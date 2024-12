Zwei Preisträger im Kreis Ludwigsburg: Diese Schülerzeitungen zählen zu den besten im ganzen Land

1 Zwei Redaktionen im Kreis Ludwigsburg sind gewürdigt worden. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Die Redaktionen vom Mörike-Gymnasium in Ludwigsburg und von der Realschule Bissingen sind vom Kultusministerium in Stuttgart auf die vorderen Plätze gewählt worden.











Sowohl Schüler des Mörike-Gymnasiums in Ludwigsburg als auch der Realschule in Bissingen dürfen sich über eine Würdigung freuen: Die Schülerzeitungen beider Schulen zählen zu den besten in Baden-Württemberg. Das ist das Ergebnis des Schülerzeitschriftenwettbewerbs des Kultusministeriums. Staatssekretär Volker Schebesta würdigte in Stuttgart die 16 Redaktionen, die im Schuljahr 2023/24 teilgenommen haben.