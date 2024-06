Zwei Olympiatickets für BMX-Starter: Auf dem Minirad volle Pulle in Paris

1 Mehr Fliegen als Fahren: Alina Beck von der Skizunft Kornwestheim in ihrem Element BMX. Foto: IMAGO/Aaron Gillions/IMAGO/Aaron Gillions

Mit Alina Beck (Skizunft Kornwestheim) und Philip Schaub (MSC Ingersheim) werden zwei BMX-Fahrende aus dem Landkreis für die Olympischen Spiele nominiert und testen gerade die Strecke.











Link kopiert



Die knapp 400 Meter lange Strecke im Stade BMX de Saint-Quentin-en-Yvelines schlängelt sich wie eine überlebensgroße Carrera-Bahn durchs Gelände im Pariser Vorort. In einer halben Stunde geht es für Alina Beck dort wieder auf ihr BMX-Rad. Die 18-Jährige vom Raceteam der Skizunft Kornwestheim steckt mitten im Vorbereitungstraining für ihren ganz großen Moment - vor zwei Tagen hat sie das Olympia-Ticket für Paris bekommen. „Ich bin noch dabei, das alles zu verarbeiten“, sagt Beck, die mit den anderen Startenden noch bis kommenden Freitag Zeit hat, sich an die Eigenheiten der BMX-Strecke heranzutasten. „Man braucht viel Geschwindigkeit, um die weiten Sprünge hinzubekommen“, beschreibt sie die Charakteristik der Olympiastrecke. BMX, das ist Adrenalin auf zwei Rädern. BMX, das rockt. BMX Race ist seit 2008 olympisch. Die Schülerin, die mit ihrem Trainer und Bruder Aaron in Stuttgart-Wangen lebt, ist schon sehr jung sehr weit gekommen in ihrem Sport und die erste Starterin aus dem Bund Deutscher Radfahrer(BDR), die es aus dem Juniorinnenbereich zu einer Olympia-Nominierung gebracht hat.