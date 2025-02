Zwei neue Charaktere: Der Herr der Ringe: Stranger Things-Star in Die Ringe der Macht

Bald wird die dritte Staffel von "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" gedreht. In den kommenden Folgen werden auch neue Gesichter zu sehen sein - darunter das eines aus "Stranger Things" bekannten Schauspielers.

Prime Video von Amazon gibt erste Details zum Cast der kommenden dritten Staffel von "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" bekannt. Mit dabei sind zwei neue Darsteller, wie in einer Pressemitteilung des Streamingdienstes erklärt wird. Bei den Schauspielern handelt es sich um die beiden Briten Jamie Campbell Bower (36) und Eddie Marsan (56).

Eine Hauptrolle und eine wiederkehrende Rolle

Es ist noch unklar, welche Rollen Bower und Marsan spielen sollen. Der Streamingdienst teilt jedoch mit, dass der 36-Jährige eine Hauptrolle übernimmt, während sein Kollege in einer wiederkehrenden Rolle zu sehen sein wird. Bower ist unter anderem bekannt als Vecna aus der Netflix-Erfolgsserie "Stranger Things" und aus mehreren Teilen der "Twilight"-Reihe. Sein großes Kinodebüt gab er im 2007 erschienenen "Sweeney Todd - Der teuflische Barbier aus der Fleet Street" neben Johnny Depp (61). Marsan ist seit Ende der 1980er in unzähligen Serien und Filmen aufgetreten, darunter in "Deadpool 2", "Atomic Blonde" oder auch "Ray Donovan".

Erst vor rund zwei Wochen war offiziell bestätigt worden, dass "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" eine dritte Staffel bekommen soll. In einer Pressemitteilung hieß es, dass sich die neuen Folgen bereits in Vorproduktion befinden und die Dreharbeiten im Frühjahr in Großbritannien beginnen sollen.

Als Showrunner der dritten Staffel fungieren J.D. Payne und Patrick McKay, die Regie übernehmen Charlotte Brändström, Sanaa Hamri sowie Stefan Schwartz. Zur Handlung der neuen Folgen wurde bisher nur eine grobe Zusammenfassung geteilt. Es wird einen Zeitsprung zwischen den Ereignissen aus der zweiten und dritten Staffel geben. Unter anderem wird es darum gehen, wie Sauron den Einen Ring schmieden möchte.